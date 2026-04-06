Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ahmet Kandemir, Dusan Alimpijevic’e ateş püskürdü!
Giriş Tarihi: 6.04.2026 23:50

Ahmet Kandemir, Dusan Alimpijevic’e ateş püskürdü!

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir, Beşiktaş Gain Başantrenörü Dusan Alimpijevic’i eleştirdi.

Ahmet Kandemir, Dusan Alimpijevic’e ateş püskürdü!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Gain'e deplasmanda 92-86 mağlup olan Karşıyaka'da başantrenör Ahmet Kandemir açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir, Beşiktaş Gain Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e sert çıktı.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Ahmet Kandemir şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Dusan Alimpijevic için şunu söylemek istiyorum; yani meslektaşımız ama burası Hakkı Yeten'lerin, Süleyman Seba'ların, hatta 'Üzerimde Beşiktaş forması varken hakeme yalan söyleyemem' diyen Vedat Okyar'ların kulübü. O yüzden yani burada sadece hakemlerin üzerine baskı yaparak, seyirciyi tahrik ederek, faul üstüne faul birisine çaldırıp birisine çaldırmayarak, bunun sorun olduğunu düşünüyorum. Bence şu anda Beşiktaş Kulübü'nü yönetenlerin; Süleyman Seba, Hakkı Yeten ve Vedat Okyar hatrına dikkat etmesi gerekiyor."

Ahmet Kandemir, Dusan Alimpijevic’e ateş püskürdü!
