Ahmet Kandemir, Dusan Alimpijevic’e ateş püskürdü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Gain'e deplasmanda 92-86 mağlup olan Karşıyaka'da başantrenör Ahmet Kandemir açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir, Beşiktaş Gain Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e sert çıktı.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Ahmet Kandemir şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Dusan Alimpijevic için şunu söylemek istiyorum; yani meslektaşımız ama burası Hakkı Yeten'lerin, Süleyman Seba'ların, hatta 'Üzerimde Beşiktaş forması varken hakeme yalan söyleyemem' diyen Vedat Okyar'ların kulübü. O yüzden yani burada sadece hakemlerin üzerine baskı yaparak, seyirciyi tahrik ederek, faul üstüne faul birisine çaldırıp birisine çaldırmayarak, bunun sorun olduğunu düşünüyorum. Bence şu anda Beşiktaş Kulübü'nü yönetenlerin; Süleyman Seba, Hakkı Yeten ve Vedat Okyar hatrına dikkat etmesi gerekiyor."