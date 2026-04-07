Fenerbahçe Beko kötü gidişe dur diyemedi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında, Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel IBI'ye 95-80'lik skorla mağlup oldu.

Arena 8888 Sofya'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Hapoel IBI, devre arasına da 51-38 önde gitti. Üçüncü periyodu da 75-56 önde geçen İsrail ekibi, müsabakadan 95-80 galip ayrıldı.

Hapoel IBI'de Daniel Oturu 23, Elijah Bryant da 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko organizasyonda üst üste 4, toplamda ise 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bir maçı eksik İsrail temsilcisi ise 22'nci galibiyetini elde etti.