Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da Dörtlü Final yolunda!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 10:27

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takamı, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

AA
FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Seride 1-0 önde olan sarı-kırmızılılar, yarın da kazanması durumunda iki galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalacak.

İspanyol ekibinin kazanması durumunda ise finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak müsabaka belirleyecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

