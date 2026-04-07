Galatasaray MCT Technic, Avrupa’da Dörtlü Final yolunda!

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Seride 1-0 önde olan sarı-kırmızılılar, yarın da kazanması durumunda iki galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalacak.

İspanyol ekibinin kazanması durumunda ise finale yükselecek ekibi 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak müsabaka belirleyecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.