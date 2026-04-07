Nikola Jokic’ten Blazers’a karşı triple-double!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Portland Trail Blazers'ı konuk etti. Ball Arena'daki maçı ev sahibi 137-132 kazandı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla "triple-double" yaptı. Sezonun 51. galibiyetini alan Nuggets'ta, Aaron Gordon 23, Jamal Murray 20 ve Cameron Johnson 17 sayıyla oynadı.

Blazers'da Donovan Clingan 18 sayı, 12 ribaundla "double-double" yaparak maçı tamamladı. Toumani Camara 30 ve Deni Avdija 26 sayı kaydetmesine rağmen sezonunun 39. mağlubiyetini önleyemedi.

KNICKS KAZANDI

State Farm Arena'daki mücadelede New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-105 mağlup etti. Knicks'de, Jalen Brunson 30 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Hawks'da Nickeil Alexander-Walker 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Jalen Johnson 21 sayı, 11 ribaunt ve Dyson Daniels 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.