NBA’de Alperen Şengün’den Suns’a karşı double-double!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Mortgage Matchup Center'da oynanan mücadelede Phoenix Suns'ı 119-105 yendi.

Rockets'ta yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 12 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadı. Sezonun 50. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Kevin Durant 24 ve Amen Thompson 22 sayı attı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 ve Mark Williams'ın 19 sayısı, sezonun 36. yenilgisini engelleyemedi.

THUNDER SERİYE BAĞLADI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Crypto.com Arena'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-87 mağlup etti. Arka arkaya 6 olmak üzere 63. galibiyetini elde eden Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 ve Isaiah Joe 18 sayı kaydetti.

Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta ise Rui Hachimura'nın 15, Drew Timme ve Nick Smith Jr'ın 11'er sayısı, art arda 3, sezonun 29. mağlubiyetini önleyemedi.