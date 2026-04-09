Galatasaray MCT Technic’in maçı ertelendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic maçı, sarı-kırmızılıların Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı müsabaka dolayısıyla ertelendi.

Galatasaray Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile deplasmanda oynanması planlanan müsabaka, 15 Nisan Çarşamba günü La Laguna Tenerife ile oynayacağımız FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü karşılaşması nedeniyle 23 Nisan Perşembe günü saat 19.00'a ertelenmiştir. Kulübümüzün Avrupa kupalarındaki mücadelesine gösterdikleri anlayış ve desteklerinden ötürü Türkiye Basketbol Federasyonuna ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübüne teşekkür ederiz."

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında dün İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Kazanan taraf organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.