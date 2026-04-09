Giriş Tarihi: 9.04.2026

Kartal’ın rakibi Fransız JL Bourg

BKT EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek finale yükselen Beşiktaş GAİN'in rakibi de belli oldu. Fransız ekibi JL Bourg, dün Türk Telekom'u 94-78 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve final biletini aldı. Temsilcimizde Jaleen Smith 18 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. JL Bourg'da ise Both Gach 21 sayılık performans sergiledi. Final serisinin ilk maçı 22 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak. EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 65-65'lik sonuçla uzatmalara giden karşılaşmada Partizan'ı 79-72 mağlup etti.

