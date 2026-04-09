Kartal’ın rakibi Fransız JL Bourg

EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek finale yükselen Beşiktaş GAİN'in rakibi de belli oldu. Fransız ekibi JL Bourg, dün Türk Telekom'u 94-78 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve final biletini aldı. Temsilcimizde Jaleen Smith 18 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. JL Bourg'da ise Both Gach 21 sayılık performans sergiledi.EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 65-65'lik sonuçla uzatmalara giden karşılaşmada Partizan'ı 79-72 mağlup etti.