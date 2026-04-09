NBA Avrupa Heyeti’nden Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’ne ziyaret!

Türkiye'de temaslarda bulunan NBA Avrupa Heyeti, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, heyette NBA Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou, Finans Direktörü Rhys Jenkins ve Basketbol İş Operasyonları Direktörü Henry Utku yer aldı.