Harikasınız

Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı tarih yazdı. Temsilcimiz, FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon oldu. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta setler 18-20, 20-23, 23-18 ve 14-16 sona erdi. Final serisinin en değerli oyuncusu Mersin'den Kennedy Beren Burke oldu. Lindsay Allen 20 sayıyla damga vurdu.

KAZANAN İLK ANADOLU TAKIMI OLDU

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı oldu. Daha önce Türk kulüplerinden G.Saray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez şampiyonluk yaşamıştı.

BÜYÜK COŞKU VARDI

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını kaptan Asena Yalçın'a verdi. Kupayı havaya kaldıran Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izleyerek takıma destek verdi. Şampiyonlara madalyalarını takdim eden Bakan Bak, "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin'i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı" ifadelerinde bulundu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, "Mersin'i gönülden tebrik ediyorum. Türk basketbolunun Avrupa'daki gücünü bir kez daha ortaya koyan bu değerli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum'' dedi.