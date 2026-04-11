Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji’ni yendi!

Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 87-80 kazandı.
Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Beşiktaş, toplamda 22. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Beşiktaş, ligde gelecek hafta TOFAŞ'a konuk olacak. Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı ağırlayacak.
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Lemar 13, Anthony Brown 8, Thomas 8, Zizic 26, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 7, Canberk Kuş, Vitto Brown
Bahçeşehir Koleji: Homesley 15, Mitchell 2, Furkan Haltalı 7, Flynn 12, Cavanaugh 15, Ford 3, İsmet Akpınar 8, Williams, Göktuğ Baş 8, Hale 10
1. Periyot: 22-12
Devre: 47-40
3. Periyot: 68-60
5 faulle çıkan: 38.22 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)