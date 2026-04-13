Sevgi Uzun: Yarı finali geçip şampiyonluk için mücadele edeceğimize inanıyorum

Fenerbahçe Opet'in 28 yaşındaki basketbolcusu Sevgi Uzun, İspanya'nın Zaragoza şehrinin ev sahipliğinde düzenlenecek EuroLeague Women Final Six öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlamalarından dolayı mutluluğunu dile getiren Sevgi Uzun, "Bizim için çok yoğun geçti gerçekten. Hep sezonda yaşadığımız sakatlıklar ve eksiklerden bahsediyoruz. Çok zor bir sezon geçirdik. Mücadelemiz ve kazandığımız maçlarda bunu dışarıdan çok göstermedik, belli etmedik. Namağlup şampiyonlukla bitirdiğimiz bir sezon oldu. Final serisi, yarı final serisi, bütün play-offlar bizim için çok keyifliydi. İstediğimizi aldığımız, verimli oynadığımız bir play-off serisiydi. Şampiyonlukla ayrıldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'MVP ÖDÜLÜNÜ ALMAM BENİM İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ AMA ŞAMPİYONLUKTAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİL'

Ligde sezonun MVP'si seçilmesinin kendisi için çok gurur verici olduğunu ancak şampiyonluktan daha değerli olmadığını belirten 28 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe'de oynayınca bir sürü yetenekli, birbirinden değerli oyuncularla birlikte sahada bulunuyorsunuz. Sezon içinde oynadığınız maçlarda kendi performansınız değişebiliyor günü gününe. Bizim için önemli olan kazanmak. Her zaman kazanmaya odaklı bir takımız. Kimin ne zaman nasıl oynadığı çok fark etmiyor. Ama ben kendi adıma özellikle play-offlarda oynadığım basketboldan çok mutluyum. Sonunda da MVP ödülünü almam benim için çok gurur verici ve mutlu edici ama şampiyonluktan daha önemli değil. Hepsi takım arkadaşlarım sayesinde" sözlerini sarf etti.

'YARI FİNALİ GEÇİP ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

EuroLeague'de şampiyon olmak istediklerini aktaran Sevgi Uzun, "Geçen sene yaşadığımız üzücü tecrübeden sonra o yarı finalin, 40 dakikanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bütün sezona ithaf edebilecek bir 40 dakika. O yüzden önce final six maçları oynanacak ve rakibimizi bekleyeceğiz. Önümüzdeki süreci çok verimli bir şekilde geçirmeliyiz. Orada olabildiğimiz en hazır şekilde olacağız. Yarı finali geçip şampiyonluk için mücadele edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

'TÜRK KADIN BASKETBOLU İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR OLAY'

EuroLeague finalinde Galatasaray ile karşılaşma ihtimallerinin hatırlatılması üzerine Sevgi, "Bence Türk kadın basketbolu için çok değerli bir olay. Avrupa'da iki Türk takımının final oynaması ve bunun bir derbi olması iki takımın da tarihine dayanması bence çok değerli. Her şeyden önce Türkiye için çok değerli. Çok keyifli ve finale yakışır bir derbi olacağını düşünüyorum, eğer kısmet olursa. Umarım galip olan ve kupayı müzeye getiren taraf biz oluruz" sözlerini kullandı.

'BU YAZ DA NBA'DE OYNAMAK İSTİYORUM'

Geçtiğimiz iki yıl yaz sezonunda NBA'de oynadığını ve bu yaz da yine orada yer almak istediğini dile getiren Sevgi Uzun, "Evet. Bu yaz da NBA'de oynamak istiyorum. Şu an final four odaklıyım. Bu da bir süreç. Henüz belli değil her şey ama bu süreçte belli olursa gitmek gibi bir hedefim var" dedi.

'BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR'

EuroLeague Final Six öncesi taraftardan destek isteyen Sevgi, "Tabii ki bizi yalnız bırakmasınlar. Bizim için çok değerli olduğu gibi onlar için de çok değerli olduğunun farkındayız. Onlarla çok daha güçlüyüz, daha odaklıyız, daha motiveyiz. Gelebilecek herkesi Zaragoza'da ya da ekran başında yanımızda hissetmek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar" diyerek sözlerini tamamladı.