Trabzon potada Aliağa’ya teslim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Aliağa Petkim'e 90-84 kaybetti. Maça ağırlığını koyamayanbordo-mavililer, devreyi 55-49 geride bitirdi.Aynı sorun ikinci devrede de sürünce Karadeniztemsilcisi rakibine 6 sayı farkla boyun eğdi. Fırtına'da Reed'in 30 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Aliağa'da ise Efianayi attığı 24 sayıyla galibiyeti getirdi. Trabzon, son 4 maçta 3'üncü kez parkeden üzgün ayrıldı. Diğer sonuçlar: Manisa- Tofaş: 100-96, Bursa-Türk Telekom: 92-94.