Beşiktaşlı Ante Zizic, EuroCup’ta en iyi beşe seçildi!

Euroleague, BKT EuroCup 2025-26 sezonunun en iyi beşini duyurdu.

Tarihinde ilk kez EuroCup finaline yükselen Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat pivotu Ante Zizic, EuroCup'ta sezonun en iyi 5'ine seçilme başarısı gösterdi. BKT EuroCup'ta yarışan takımların başantrenörleri ve takım kaptanları'nın yüzde 35'i, basın mensuplarının yüzde 20'si ve taraftarların yüzde 10'luk katılımıyla gerçekleştirilen karma oylaması sonucunda Ante Zizic, en iyi beşte yer aldı. Zizic'in yanı sıra Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Türk Telekom'dan Kyle Allman Jr. ve Bahçeşehir Koleji'nden Malachi Flynn da yer aldı. Ayrıca, Hapoel Jerusalem'dan Jared Harper ve Dolomiti Energia Trento'dan DeVante Jones isimlerine yer verildi.

Sezon boyunca elde ettiği verimlilik puanı ortalamasıyla BKT EuroCup'ta en yüksek puan ortalamasına sahip üçüncü oyuncu olan Ante Zizic, finale uzanan 16-5'lik sezon derecesinde de kritik rol oynadı. Maç başına 12.6 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ikinci oyuncusu olan Zizic, 7.4 ribaund ortalamasıyla tüm EuroCup'ta ribaund sıralamasında 5'inci sırada yer alırken, maç başına 4.6 iki saylık atış isabeti ile de bu kategoride organizasyonda sekizinci sıraya yerleşti. Normal sezonda altı kez double-double yapan Ante, dört kez de 30'un üzerinde verimlilik puanı elde ettiği sezonun en iyi performansına, Niners Chemnitz maçında ürettiği 23 sayı, 10 ribaund ve 36 verimlilik puanıyla ulaştı.



TÜRK TAKIMLARINDAN 3 OYUNCU İLK 5'TE

