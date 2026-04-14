FIBA Kadınlar EuroLeague'de "6'lı Final" heyecanı yarın başlayacak

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyon, 15-19 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-in turunda rakiplerine üstünlük kurarak yarı finale yükselme hakkı elde etti. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Spar Girona (İspanya)-Umana Reyer (İtalya), sarı-kırmızılılar ise Basket Landes (Fransa)-Casademont Zaragoza (İspanya) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

FİNAL 19 NİSAN PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Zaragoza'daki Pabellon Principe Felipe Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada çeyrek final maçları, 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Organizasyonda yarın Spar Girona ile Umana Reyer TSİ 18.30'da, Basket Landes ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları 17 Nisan Cuma günü, şampiyonun belli olacağı final müsabakası ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de yapılacak.

Üçüncülük maçı ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE, TURNUVADA İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki şampiyonluk kazandı.

Organizasyonda toplamda 12. kez adını final etabına yazdıran Fenerbahçe Opet, ilk şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda elde etti.

2023-2024 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, üst üste 2 kez kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG, 2. ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Sarı-kırmızılılar, 1 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tek şampiyonluk yaşadı.

2013-2014 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Sarı-kırmızılı takım, 1998-1999 sezonunda ise 3. oldu.

SLAVİA SOFYA, İLK ŞAMPİYONLUK KUPASININ SAHİBİ OLDU

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

DAUGAVA RİGA, 18 ŞAMPİYONLUKLA REKORU ELİNDE BULUNDURUYOR

Bu sezon 67. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.

Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.

Bu turnuvada 2014'te Galatasaray, 2023 ve 2024'te Fenerbahçe şampiyon olmuştu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.