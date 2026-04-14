Liderliği geri aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73 mağlup ederek liderliği Beşiktaş Gain'den geri aldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakadan da galip ayrılmış oldu.Lacivert-beyazlılarda ise Poirier 17, Beaubois ise 10 sayılık performans sergiledi. F.Bahçe, 19 Nisan'da Trabzonspor ile karşılaşacak.