Liderliği geri aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73 mağlup ederek liderliği Beşiktaş Gain'den geri aldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakadan da galip ayrılmış oldu. Jasikevicius'un ekibinde Horton-Tucker 17 sayı atarken Baldwin 11, Zagars da 10 sayıyla çift haneye ulaştı.
Lacivert-beyazlılarda ise Poirier 17, Beaubois ise 10 sayılık performans sergiledi. F.Bahçe, 19 Nisan'da Trabzonspor ile karşılaşacak.