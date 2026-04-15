Portland Trail Blazers Phoenix Suns’ı geçti, play-off biletini aldı

NBA'de heyecan Play-In maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'ı 114- 110'luk skorla mağlup etti ve play-off biletini aldı.

Bu sonuçla Portland, Batı Konferansı play-off ilk turunda San Antonio Spurs ile eşleşti. Portland Trail Blazers'ta Deni Avdija 41 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Jrue Holiday de 21 sayıyla eşlik etti. Phoenix'te ise Jalen Green 35 sayı, Devin Booker da 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Suns, Los Angeles Clippers - Golden State Warriors eşleşmesinin kazananıyla play-off oynamak için karşılaşacak.