Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe, Euroleague'de normal sezonu galibiyetle tamamladı!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 23:38

Fenerbahçe, Euroleague'de normal sezonu galibiyetle tamamladı!

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in normal sezonunun son maçında deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel’i 81-76 mağlup etti.

İHA Basketbol
Euroleague'in normal sezonunun son müsabakaları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 81-76 kazanarak normal sezonu galibiyetle noktaladı. Yarın oynanacak maçlar sonunda EuroLeague'de sıralama kesinleşecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Salon: LDLC Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
Asvel: David Lighty 8, Shaquille Harrison 25, Braian Angola 16, Paul Eboua 8, Bastien Vautier 4, Melvin Pierre Ajinça 8, Zachary Todd Seljaas, Edwin Jackson 2, Bodian Massa 5, Thomas Heurtel, Armel Traore
Başantrenör: Pierric Poupet
Fenerbahçe: Horton-Tucker 21, Biberovic 17, Boston Jr 10, Melli 7, Baldwin 6, Jantunen 6, Silva 5, Hall 4, Colson 3, Onuralp 2, Khem Birch
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 16-24
Devre: 42-48
3. Periyot: 50-70

