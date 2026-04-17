Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women’da finale yükseldi! Türk derbisi oynanacak

EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında parkeden 63-56 galip ayrıldı.
Casademont Zaragoza'da 18 sayı üreten Merritt Hempe maçın en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 16 sayı üreten Marine Johannes galibiyette başrol oynadı.
Bu sonucun ardından Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da finale yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, EuroLeague Women'ın finalinde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.