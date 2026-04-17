Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women’da finale yükseldi! Türk derbisi oynanacak
Giriş Tarihi: 17.04.2026 23:28 Son Güncelleme: 17.04.2026 23:29

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women’da finale yükseldi! Türk derbisi oynanacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Casademont Zaragoza’yı mağlup etti ve EuroLeague Women’da finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, dev finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

  • ABONE OL

EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında parkeden 63-56 galip ayrıldı.

Casademont Zaragoza'da 18 sayı üreten Merritt Hempe maçın en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 16 sayı üreten Marine Johannes galibiyette başrol oynadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, EuroLeague Women'ın finalinde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA