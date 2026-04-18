Avrupa’da Türk destanı!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de iki Türk ekibi büyük başarıya imza attı. Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Kadınlar 6'lı finalinin yarı finalinde rakiplerini devirerek finale çıktı ve birbirleriyle rakip oldu. Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerekfinale yükseldi. F.Bahçe'deSarı-kırmızılılar da Casademont Zaragoza'yı 63-56'lık skorla devirip bileti aldı. Cimbom'daİki temsilcimiz, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde yarın TSİ 21.00'de kozlarını paylaşacak. Bu büyük kupa Türkiye'ye gelecek…