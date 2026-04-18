Basketbol Avrupa Ligi’nde sayı kralı Vezenkov!

Giriş Tarihi: 18.04.2026 16:27

Basketbol Avrupa Ligi'nde "Alphonso Ford Sayı Kralı" ödülünü, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov kazandı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon 34 maçta toplam 661 sayı atarak maç başına 19,4 ortalama yakalayan 30 yaşındaki Sasha Vezenkov, "Alphonso Ford Sayı Kralı" ödülünün sahibi oldu.

2022-23 sezonunun ardından ödülü ikinci kez kazanan Vezenkov, bu ödüle birden fazla kez layık görülen 4. isim oldu. Daha önce Igor Rakocevic 3, Keith Langford ve Alexey Shved ikişer kez kupayı kazanmıştı.

Vezenkov, Avrupa Ligi'nde 3 kez (2021-22, 2022-23, 2024-25) en iyi 5'e seçilirken, 2025 play-off'larının MVP'si olmuştu.

