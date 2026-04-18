Basketbol Avrupa Ligi’nde sayı kralı Vezenkov!

Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon 34 maçta toplam 661 sayı atarak maç başına 19,4 ortalama yakalayan 30 yaşındaki Sasha Vezenkov, "Alphonso Ford Sayı Kralı" ödülünün sahibi oldu.

2022-23 sezonunun ardından ödülü ikinci kez kazanan Vezenkov, bu ödüle birden fazla kez layık görülen 4. isim oldu. Daha önce Igor Rakocevic 3, Keith Langford ve Alexey Shved ikişer kez kupayı kazanmıştı.

Vezenkov, Avrupa Ligi'nde 3 kez (2021-22, 2022-23, 2024-25) en iyi 5'e seçilirken, 2025 play-off'larının MVP'si olmuştu.