Fırat Okul: Neler olacağını göreceğiz!

EuroLeague Women finalinde yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak Galatasaray Çağdaş Faktoring'in başantrenörü Fırat Okul ile sarı-kırmızılı takımın kaptanı Gökşen Fitik, sezonu kupayla taçlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Okul ile Fitik, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Altılı Final organizasyonunun yapıldığı Prens Felipe Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maça hazır olduklarını belirten Fırat Okul, "Oblak ve Ayşe'nin olmaması bizim için önemli iki eksiklik. Dorka'nın durumunu da bilmiyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Önceki maçlardan önemli dersler çıkardık. Başka oyuncularımızı da maçta kullanacağız. Çok iyi Türk oyuncularımız var. Hepsi hazırlar. Zaragoza uzun bir takım, yarı finalde özellikle defans olarak çok iyiydik. Çok fazla basket kaçırdılar ve bu durum bize yaradı. Ama yarın farklı olacağını biliyoruz. Fenerbahçe çok iyi şutörlere sahip fakat bizim de planımız var." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, final maçına gelmenin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün sezonu final etabındaki 2 maç için oynadık diyebilirim. Oyuncularım da bunun farkındaydı. 'Koç, sen merak etme' demişlerdi, sözlerini tuttular. Bu bağın oluşması için mücadele ediyoruz. Her kulvarda sonuna kadar gitme fırsatını yakaladık. Kadın basketbolunda genç olmama rağmen yıllarım geçti. Bu ciddi bir tecrübe. Onlar kafalarına koydularsa elimizden gelenin en iyisini göstereceğimize inanıyoruz. Sahaya beş kişi çıkacağız. Kenardan girecek kaliteli oyuncularımızın katkısını da yarın göreceğiz."

Galatasaray taraftarlarını salona davet eden Okul, "Sarı-kırmızılı taraftarlar Avrupa'da kümeleşmiş durumda. Bizim için büyük bir itici güç. Özellikle yabancı oyuncularımız önceki maçlarda bundan çok etkilenmişlerdi. Umarım yine aynı şekilde bir taraftar yoğunluğu olur." şeklinde görüş belirtti.