Miguel Mendez: Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz!

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar, tekrardan finalde mücadele edecekleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Alperi, Final Six organizasyonunda müsabakaların tek maç üzerinden oynanmasının önemine değinerek şunları söyledi:

"Final etabında müsabakalar tek maç üzerinden oynanıyor. Bunun öneminin farkındayız. Sürprizlere her zaman açık maçlar oluyor. Odaklanmalıyız, kazanma mantalitesiyle buraya geldik. Son idmanımızı yaptık ve yarın için hazırız. Türk derbisi oynanacak olması Türk basketbolu açısından çok değerli. Derbi maçları bizim için Türkiye'de çok önemlidir. Türkiye Ligi finalinde de Galatasaray ile karşılaştık ancak orda seri halinde oynadık. Burası farklı, her şey tek maç üzerinden. Bu yüzden hazır olmalıyız."

Sarı-lacivertli taraftarları salonda görmek istediklerini vurgulayan Alperi, "Taraftarları salonda görmek bizler için çok değerli. Tüm sezon yanımızdalardı. Eminim gelemeyen herkes de evlerinden bizleri destekliyor ve izlerken mutlu oluyor. Onlar yanımızda olduğu zaman çok güçlüyüz ve atmosferimiz çok güzel oluyor. Gelebilen herkesi salona bekliyoruz. Taraftarımıza güzel bir derbi mücadelesi izletip kupayla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.