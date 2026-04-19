10 numara Türk finali

Giriş Tarihi: 19.04.2026

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün EuroLegaue finalinde en büyük olmak için parkeye çıkıyor. Türk kadın basketbolu, Avrupa’da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazanacak

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki '1 numaralı' organizasyonu olan EuroLegaue'de sezonun şampiyonu bugün belli oluyor. Zaragoza'yı 63-56 yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Spar Girona'yı 76-59 deviren Fenerbahçe Opet, finalde kozlarını paylaşacak. İspanya'daki müsabaka, Prens Felipe Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, şampiyon olursa tarihinde 3. kez, sarıkırmızılılar ise 2. kupa sevincini yaşayacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. defa Türk finali heyecanı yaşanacak. G.Saray ile F.Bahçe, 2013-14'te karşı karşıya gelmiş, Aslan mutlu sona ulaşmıştı. F.Bahçe ise 2022-23'te bir başka Türk ekibi Mersin Yenişehir'i yenerek kupayı kazanmıştı.

4. KUPA PEŞİNDELER
Türk kadın basketbolu, Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazanacak. Türk takımlarından Fenerbahçe'nin 2'şer FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Süper Kupa, Galatasaray'ın 2 FIBA Avrupa Kupası ve 1 Avrupa Ligi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu var. ÇBK Mersin, bu sezon Avrupa Kupası finalinde mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye 9'uncu kupasını kazandırdı.

