Aliağa Petkimspor, Glint Manisa Basket’i mağlup etti!

Giriş Tarihi: 19.04.2026 20:19

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Glint Manisa Basket karşısında 100-87 galip geldi.

DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste ikinci galibiyetini evinde Glint Manisa Basket'i yenerek alıp bitime 3 hafta kala kümede kalmayı garantilemek için büyük avantaj elde etti: 100-87.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan önce hafta içinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ve hakemler orta yuvarlağın etrafında toplanıp saygı duruşunda bulundu. Mücadelede ilk periyodu 22-16, devreyi 56-35, üçüncü periyodu da 76-54 önde geçen Petkim 27 hafta sonunda galibiyet sayısını 9'a çıkartıp düşme hattındaki Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde kaldı.

Aliağa Petkimspor'da Efianayi 7'de 6 üçlük isabetiyle 29 sayıyla oynayıp kritik galibiyete katkı yaptı.

