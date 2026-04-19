EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe Opet kupasını aldı!

Giriş Tarihi: 20.04.2026 00:57

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen EuroLeague Women finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

Prens Felipe Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

İlk olarak organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'e madalyaları verildi.

Ardından madalyalarını alan Fenerbahçe Opet, kaptan Alperi Onar ile Emma Meesseman'ın kupayı kaldırmasıyla büyük sevinç yaşadı.

EuroLeague Women Final Six'in değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli basketbolcu Julie Allemand seçildi.

6'lı Final organizasyonun All-Star 5'inde ise Julie Allemand, Emma Meesseman (Fenerbahçe Opet), Elizabeth Williams (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Merritt Hempe (Casademont Zaragoza) ve Klara Holm (Spar Girona) yer aldı.

