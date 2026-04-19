EuroLeague Women’da şampiyon Fenerbahçe Opet!

Allemand'ın üç sayılık basketleriyle üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Çeyreğin ortalarında taraflar, pota altından sayı bulurken sarı-lacivertliler, 25. dakikaya 47-41 önde girdi. Williams ve Smalls ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe Opet, son çeyreğe 51-45 önde gitti.

Dördüncü periyoda Fenerbahçe Opet'in rahat başlayıp farkı açmasıyla (58-49) sarı-kırmızılılar, molaya gitti. Allemand'ın 3 sayılık atışıyla 35. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı çift hanelere çıkarttı: 61-49. Rahat oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, maçı 68-55 kazandı ve EuroLeague Women'da 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek EuroLeague Women'da üst üste 3. kez şampiyon oldu.