Avrupa’nın en büyüğü Fenerbahçe

Kadınlar EuroLeague'de bir kez daha F.Bahçe Opet damgası! Sarı-lacivertliler tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürürken bu kez 2013- 14'ün de rövanşını aldı. Mücadeleye iki takım da savunmada dengeli ancak hücumda hatalarla başlarken 17-16 ile sarı-lacivertliler bu bölümü önde bitirdi. İkinci periyotta 20-16 ile rakibinin tutunmasına engel olan Kanarya ilk yarıyı 37-32 önde kapattı. 3. çeyrekte G.Saray, rakibini savunması ile yıpratırken bu başarısını hücumda üretkenlikle destekleyemeyince F.Bahçe, bu çeyreği de 14-13 önde bitirip son bölüme 51-45 ile rahat girdi. Meesseman, Rupert ve Allemand'ın etkili oyunu son çeyrekte de devam ederken bitime 3.34 kala G.Saray Koçu Fırat Okul ikinci teknik faulünü de alıp soyunma odasının yolunu tuttu. Sarıkırmızılılarda Williams ile farkı eritmeye çalışsa da F.Bahçe, tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi ve 68-55 kazanıp 2013-14'te G.Saray'a finalde kaybettiği kupayı bu kez kaldırmayı başardı.





MEESSEMAN REKOR KIRDI

7. kez kupayı kazanan ve maçın ardından en önde kupayı kaldıran isim olan maçın yıldızlarından Meesseman, bir rekora da imza attı. Belçikalı sporcu, 6'şar zaferi bulunan Torrens, Taurasi ve Vieru'yu geride bırakarak EuroLeague Kadınlar'da toplamda 7 şampiyonluğa ulaşarak bu başarıya en çok ulaşan isim oldu. Yıldız oyuncu mutluluğunu ise şöyle paylaştı: "Bu benim 7. şampiyonluğum. Muhteşem bir duygu..."



MVP ALLEMAND

KANARYA'NIN Belçikalı oyun kurucusu Julie Allemand, 6'lı finalin MVP'si seçildi. Allemand, 13 sayısının yanı sıra 8 ribaund ve 10 asistlik katkı verdi.



10 NUMARAYIZ!

F.BAHÇE 3 FIBA Avrupa Ligi ve 2 FIBA Süper Kupa; G.Saray 2 FIBA Avrupa Kupası ve 1 Avrupa Ligi; Yakın Doğu Üniversitesi ve Çimsa ÇBK Mersin 1'er Avrupa Kupası kazandı. Türk takımları kadınlar basketbolunda 10. Avrupa zaferine ulaştı.

HER FİNALDE KANARYA VAR!

Türk takımları Avrupa'nın zirvesinde üçüncü kez kozlarını paylaştı. 2013-2014'te 69-58 ile kazanan G.Saray olurken Kanarya 2022- 2023'te ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 99-60 mağlup etmeyi başarmıştı. Dün ise üçüncü Türk finalinde F.Bahçe ikinci zaferini aldı.