EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe Opet yurda döndü!

Yaşadığı sakatlıkla ilgili konuşan Alperi Onar, "Kafamda kırık vardı. Orada bir kanama olduğu için kulağımda problem yaşadım. Sonrasında ameliyat edildim. Şu anda kulağımın durumu iyi ama kafamdaki kırık hala duruyor, kaynaması 2-3 ayı buluyormuş. Bu sebeple kaskla oynamaya devam ettim." açıklamasını yaptı.

Finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'le eşleşmenin Türk basketbolu açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Alperi Onar, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü buralarda uzun yıllardır mücadele eden bir takım. Türkiye'den başka takımların da orada olması çok değerli. Daha önce Çukurova vardı. Galatasaray önceleri vardı ve şimdi de buralarda... Bu da Türk basketbolu açısından çok önemli. Umuyorum ki kulüplerimizin sayısı artır ve daha çok Türk takımı Avrupa'da başarılı olur."