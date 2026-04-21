Hidayet Türkoğlu: Öğrendiğim her şeyi ve ülkemi yanımda taşıdım!

FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilen törenle onurlandırıldı.

FIBA'nın 'Onur Listesi'ne giren ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Hidayet Türkoğlu, FIBA Başkanı Şeyh Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı törende bir konuşma yaptı.

'Bugün burada bulunmak benim için büyük bir onur ve aynı zamanda son derece duygusal bir an' diyerek sözlerine başlayan Türkoğlu, "Basketbol bana hayatım boyunca çok şey kazandırdı ancak en değerlisi; ülkemi temsil etme ayrıcalığını yaşayabilmek oldu. Bu nedenle bu onuru yalnızca kendi adıma değil, Ay-yıldızlı formayı gururla taşımış tüm sporcular adına kabul ediyorum. Ayrıca böylesine değerli isimlerle birlikte Hall of Fame'e kabul edilmek benim için ayrı bir mutluluk ve gurur. Basketbol tarihine yön vermiş oyuncularla aynı sahnede yer almak, bu anı benim için çok daha anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı.

'NBA, BENİ HER ANLAMDA GELİŞTİRDİ'

Genç yaşta katıldığı organizasyonların, hem oyuncu hem de birey olarak kimliğini şekillendirdiğini ifade eden Türkoğlu, "Disiplini, mücadeleyi ve kendinizden daha büyük bir amacı temsil etmenin ne demek olduğunu orada öğrendim. Ancak bu yolculuk beni ülke sınırlarının çok ötesine taşıdı. NBA'e adım atmak, sadece kişisel bir başarı değil; tamamen farklı bir dünyanın içine girmekti. NBA, beni her anlamda geliştirdi. Rekabet seviyesi, beklentiler ve her gün kendinizi yeniden kanıtlama gerekliliği... Tüm bunlar sizi sadece daha iyi bir oyuncu değil, daha güçlü bir insan haline getiriyor. Orada, oyuna yön veren çok büyük oyuncularla aynı sahayı paylaşma fırsatı buldum. Liderlerle, şampiyonlarla ve karakter sahibi insanlarla birlikte olmak bana basketbolun çok ötesinde şeyler öğretti. Profesyonelliği öğrendim. Baskı altında liderlik yapmayı öğrendim. Ve en önemlisi, bir takımın parçası olmanın gerçek değerini öğrendim. NBA benim için sadece bir lig değil, aynı zamanda büyük bir aile oldu" diye konuştu.

'ÖĞRENDİĞİM HER ŞEYİ VE ÜLKEMİ YANIMDA TAŞIDIM'

Bu başarı yolculuğunda birlikte yürüdüğü herkese teşekkür ederek sözlerini sürdüren Hidayet Türkoğlu şöyle konuştu:

"Ve nerede olursam olayım, öğrendiğim her şeyi ve ülkemi yanımda taşıdım. En üst seviyede rekabet ederken köklerinizle bağlı kalabilmek, kariyerimin en belirleyici unsurlarından biri oldu. Bu yolculukta hayatıma dokunan çok özel insanlar oldu. Öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Kariyerimin en başından beri her anımda yanımda olan eşime... Gösterdiğin sabır, yaptığın fedakârlıklar ve bana verdiğin sarsılmaz destek için sana minnettarım. Kızlarım Ela ve Lina... Sizler benim en büyük ilham kaynağımsınız. Ve annem... Duaların her zaman arkamdaki en güçlü desteklerden biri oldu. Kariyerim boyunca birlikte yol yürüdüğüm tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bana inanan herkese de teşekkür ediyorum."

Özellikle iki değerli antrenörüne ayrı bir parantez açmak istediğini söyleyen Türkoğlu, "Aydın Örs... Bana genç yaşta yol gösterdiğiniz ve bugün olduğum oyuncunun temellerini attığınız için teşekkür ederim. Stan Van Gundy... NBA'de bana duyduğunuz güven ve bana verdiğiniz sorumluluk için size ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin bana olan inancınız ve katkılarınız bu yolculukta çok büyük bir yer tutuyor. Bu an, en az benim kadar sizin de" dedi.

Kariyeri boyunca kendisi için en büyük gururlardan birinin de gençlere ilham olabilmek ve onları basketbola ve spora yönlendirebilmek olduğunun altını çizen Türkoğlu, "En büyük dileğim, gelecekte çok daha fazla Türk sporcunun ve dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin bu sahnelerde yer almasıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

Törende ayrıca Dirk Nowitzki (Almanya), Sue Bird (ABD), Celine Dumerc (Fransa), Clarisse Machanguana (Mozambik), Wang Zhizhi (Çin) ve Ismenia Pauchard (Şili) oyuncu, Ludwik Mietta-Mikolajewicz (Polonya) ise antrenör olarak onurlandırıldı.