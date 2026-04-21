Wembanyama, 22 yaşında NBA tarihine geçti!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:26

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs forması giyen 22 yaşındaki Victor Wembanyama, 2025-2026 sezonunda "Yılın savunmacısı" seçildi ve bu başarıyı sağlayan en genç isim oldu.

AA
San Antonio Spurs'ün 22 yaşındaki oyuncusu Victor Wembanyama, NBA tarihine geçti.

2025-2026 sezonunda "Yılın savunmacısı" seçilen Wembanyama, bunu sağlayan en genç isim olmayı başardı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusu ödülü, bugüne kadar oy birliğiyle seçilen bir oyuncuya sahip olmamıştı. Ta ki şimdiye kadar." ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki Spurs oyuncusu, NBA tarihinde "Yılın savunma oyuncusu" ödülünü kazanan en genç isim ve oy birliğiyle bu ödülü alan ilk oyuncu oldu.

