İşte Periler’in Dünya Kupası’ndaki rakipleri

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen kura çekimine, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile organizasyonda mücadele edecek ülkelerin temsilcileri katıldı. Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, 4. torbadan girdi. Almanya'da 4-13 Eylül'de düzenlenecek turnuvada Ay-Yıldızlılar, kura çekimi sonucunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.