Basketbol Avrupa Ligi’nde Monaco, Barcelona engelini geçti!

Monako'daki Gaston Medecin Spor Salonu'nda Monaco ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-14 önde geçen Monaco, devreye de 49-35 galip girdi. Üçüncü çeyrekte Barcelona farkı eritse de Monaco, periyodu 58-53 önde bitirdi.
Son çeyrekte farkın daha fazla kapanmasına fırsat vermeyen Monaco, karşılaşmadan 79-70 galip ayrıldı.
Monaco'da Theis, 16 sayı ile galibiyete katkı verirken Barcelona'da ise Clyburn'un 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Monaco, play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşti.