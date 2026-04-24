Basketbol Avrupa Ligi'nde Monaco, Barcelona engelini geçti!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 00:25

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan son takımı belirleyen play-in müsabakasında Fransız ekibi Monaco, İspanyol temsilcisi Barcelona engelini geçti ve normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşti.

AA
Monako'daki Gaston Medecin Spor Salonu'nda Monaco ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-14 önde geçen Monaco, devreye de 49-35 galip girdi. Üçüncü çeyrekte Barcelona farkı eritse de Monaco, periyodu 58-53 önde bitirdi.

Son çeyrekte farkın daha fazla kapanmasına fırsat vermeyen Monaco, karşılaşmadan 79-70 galip ayrıldı.

Monaco'da Theis, 16 sayı ile galibiyete katkı verirken Barcelona'da ise Clyburn'un 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Monaco, play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
