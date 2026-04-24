Fenerbahçe Beko, Manisa Basket’i devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Glint Manisa Basket'e konuk oldu.



Muradiye Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 82-78 kazandı. Maçın en skoreri 18 sayıyla Fenerbahçe Beko'da Hall oldu.

Glint Manisa Basket tarafından 'Minik Kalpler İçin Sahaya' sloganıyla taraftarlardan istenilen pelüş oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklar için sahaya atıldı.

MANİSA BASKET: Smith 9, Mintz 6, Buğra, Johnson 13, Pereira 12, Stevenson 15, Yağız, Batu, Yiğit 7, Starks 12, Altan, Martin 4

FENERBAHÇE BEKO: Melli 14, Melih 3, Biberovic 13, Hall 18, Birch 11, Mert, Tucker 10, Colo 4, Onuralp, Jantunen 2, Yiğit, Colson 7

1'İNCİ PERİYOT: 21-26

DEVRE: 39-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-67

5 FAUL: Johnson (39.52) (Glint Manisa Basket)

