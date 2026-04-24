Fenerbahçeli yönetici Ufuk Şansal: Bu sezonu unutulmaz kılalım diye birbirimize söz vermiştik

Fenerbahçe Kadın Futbol ve Basketbol Şube Sorumlusu Ufuk Şansal, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın EuroLeague'de 3'üncü şampiyonluğunu sezon başında hedef olarak belirlediklerini söyleyen Ufuk Şansal, "Maçın ilk bittiği an, çok gurur verici ve bizim için önemli bir andı. Sezon başından beri koyduğumuz hedeflerin içinde en son burası vardı, EuroLeague şampiyonluğu vardı. 3'üncü kez EuroLeague şampiyonu olmak sezon başında koyduğumu hedeflerin başındaydı. Sezon başında takımla ilk bir araya geldiğimizde bu sezonu unutulmaz kılalım diye birbirimize söz vermiştik. Koyduğumuz hedeflerde 4 kupanın hepsini almak istiyorduk. Sırasıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası, Türkiye ligi ve en son EuroLeague şampiyonluğuydu. Bunu da başardık. Gerçekten önemli bir başarı. Bu başarıda payı olan bütün oyuncularımıza, teknik ekibimize teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

'GALATASARAY ÇIKSIN DEDİK GALATASARAY ÇIKTI'

EuroLeague finalini Galatasaray ile oynamalarının takımda ekstra motivasyon yarattığını belirten Şansal, "Tabii ki oldu. Daha önce 12 yıl önce rövanşımız olmuştu, orada kaybettiler. Bu sefer o takımda olan tek oyuncumuz vardı. O da kaptanımız Olcay'dı. Hedefimiz EuroLeague şampiyonluğu ama finalde Galatasaray ile oynarsak ve 12 yıl sonra gelecek bir rövanşı kazanırsak bu bizim için ekstra bir başarı olur diye düşünmüştük. Bunu da başardık. Galatasaray çıksın dedik Galatasaray çıktı. Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz. Onlar da çok iyi mücadele ortaya koydular. Güzel bir maç oldu. Skor olarak biraz kısır geçti ama tek maç olması, final maçı olması skora yansıdı. Kazanan Fenerbahçe Opet oldu" ifadelerini kullandı.

'PSİKOLOJİK OLARAK HERKES BİR SORUMLULUK ALMAK İSTEDİ'

Sezon içindeki zorluklarda takımda herkesin sorumluluk aldığını ve başarıların daha kolay geldiğini aktaran Ufuk Şansal, "Sezon içinde açıkçası en başta sakatlıklar oldu. Sezon başında anlaşılan fakat takıma dahil olmayan, katılmayan oyuncularımız vardı. Sakatlığı sebebiyle birkaç maç oynayamayan oyuncularımız da oldu. Bunlar takıma ekstra moral oldu. Psikolojik olarak herkes bir sorumluluk almak istedi. Takımın performansını bu açıdan yükseltmiş oldu. Başarılar da böylelikle daha kolay geldi" diye konuştu.

'4 KUPANIN 4'ÜNE DE ULAŞMIŞ OLDUK'

Fenerbahçe'nin kadın basketbolda geçmişten gelen bir başarısı olduğunu ve bu başarıyı nasıl devam ettirebiliriz diye çalışmalar yaptıklarını söyleyen Şansal, "Bu başarı sadece bu zaman içinde elde edilen bir başarı değil. Geçmişten gelen, geçmiş yönetimlerin de ortaya koydukları bir emek, zaman. Bir kulüp kültürü ve istikrarın sonucu ortaya gelmiş bir başarı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim buradaki amacımız, bu gelen istikrarın üzerine bize ne koyabiliriz ve bu mirası nasıl devam ettirebileceğimizdi. Biz de bir şekilde bunu devam ettirdik. 4 kupanın 4'üne de ulaşmış olduk. Amacımız gelecek sezon buna yeni başarılar katmak" dedi.

'MUHTEMELEN BÜTÜN OYUNCULARIMIZLA DEVAM EDECEĞİZ'

Fenerbahçeli yönetici Ufuk Şansal, kadın basketbol takımında gelecek sezonun kadro planlamalarına başladıklarını da belirtti. Şansal, "Kadro planlamasına başladık. Şu anda oyuncularımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Burada öncelikli olan WNBA'de alınan kararlar. Oradaki maaşlardaki biraz artışlar bizim gelecek seneki kadro planlamasını oluştururken sıkıntılar yaşatıyor. Bunu yakın zamanda çözeceğiz. Muhtemelen bütün oyuncularımızla devam edeceğiz" ifadelerini dile getirdi.

'DERBİDE ALACAĞIMIZ GÜZEL BİR SONUÇLA ÖNÜMÜZ BİRAZ DAHA AYDINLANACAK'

Ufuk Şansal, ligde namağlup lider durumda bulunan kadın futbol takımı hakkında da açıklamalarda bulundu. Gelecek hafta Galatasaray ile derbi maça çıkacaklarını ve orada alacakları galibiyetin kendilerini şampiyonluk yarışında rahatlatacağını aktaran Ufuk Şansal, "Burada en başta teknik ekibimiz, Gökhan hocamız, geçmişte son ana kadar sürdürdüğümüz şampiyonluk mücadelesini son haftalarda kaybetmiştik. Buradan çıkarılan dersler, tecrübeler var. Bu sezon bunları yapmamaya gayret gösterdik ve sonuna kadar da bunu devam ettiriyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Galatasaray ile derbiye çıkacağız. Büyük ihtimalle orada da alacağımız güzel bir sonuçla önümüz biraz daha aydınlanacak. Umarım bu bize nasip olur, kulüp tarihinde kadın futboldaki ilk şampiyonluk bizim zamanımızda gelmiş olur. Maç maç devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'5-10 SENELİK YAPILAR, SİSTEM KURMAMIZ GEREKİYOR'

Kadın futbolunda Avrupa standartlarını yakalamak için uzun süreli yapılar ve sistem kurulması gerektiğini dile getiren Şansal, "Henüz çok erken. Mutlaka yakalamamız lazım. Bu 1-2 senede olacak bir şey değil. 5-10 senelik yapılar, sistem kurmamız gerekiyor. İstikrar lazım. Bunun temellerini atmaya başladık. Şampiyon olursak önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi elemesinden başlayacağız. Ne kadar Avrupa'da maç yaparsak, deneyim kazanırsak bunu sürdürülebilir hale getireceğiz. Arkasından da başarılar gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK BÜYÜK KULÜBÜN BU İŞİN İÇİNDE OLMASI GEREKİYOR'

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futboluna dahil olmasının milli takıma olumlu etki yaptığını belirten Şansal, "Elbette var. Bunun Süper Lig'de oynayan tüm takımlara da dağılması gerekiyor. Burada federasyonumuza iş düşüyor. Daha çok destek, daha çok büyük kulübün bu işin içinde olması gerekiyor. Zamanla kadın futbolu ülkemizde de gelişecektir" sözlerini sarf etti.

'ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIK GEREKİYOR'

Ufuk Şansal, Fenerbahçe'de yöneticilik yapmanın inanılmaz bir duygu olduğunu ancak çok büyük fedakarlık yapılması gerektiğini söyledi. Ufuk Şansal, "İnanılmaz bir duygu, rüya gibi. Göreve geldiğimiz andan itibaren gece gündüz maddi manevi bütün eforumuzu buraya koyuyoruz. İki branşta da üstüme düşen görevi yapmaya çalışıyorum. Çok büyük fedakarlık gerekiyor. Ailemle çok uzun zamandır görüşemiyorum, vakit ayıramıyorum. Karşılığında bu sahaya yansıyan sonuçlardan dolayı da bir şekilde mutlu oluyoruz. Sezon sonuna gelmek üzereyiz. Koymuş olduğumuz emeklerin karşılığını umarım elde edeceğimiz zaferlerle almış olacağız. Aslolan her zaman Fenerbahçe'dir" diye konuştu.

Son olarak taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Ufuk Şansal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman itici gücümüz oldular, büyük bir enerji kattılar bize. Onlar da bu başarının arkasında çok büyük etkenler."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör