Hidayet Türkoğlu: "NBA dünyanın en büyük organizasyonu"

FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilen törenle ödülünü aldı.

Kariyeri boyunca A Milli Takım'la elde ettiği başarılarının yanı sıra NBA'e draft edildiği Sacramento Kings ve diğer takımlarında Türk basketbolunu başarılı bir şekilde temsil eden Hidayet Türkoğlu, kariyerindeki başarılarının arka planını ve Hall of Fame'e seçilen ilk Türk ünvanını elde etmesine giden sürec anllatı.

Sözlerine Hall of Fame'e seçildiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek başlayan Hidayet Türkoğlu, "Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından bir tanesinde, ya da en anlamlı organizasyonunda ülkemi, ailemi temsil edebildiğim için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Ama bu süreçler tek başına elde edilmiş süreçler değil. O yüzden bu süreçte başta aileme, eşime, arkadaşlarıma, sevdiklerime, beraber çalıştığım yöneticilere, antrenörlere, hepsine huzurlarınızda beni bu süreçte destekleyen milyonlara, dualarını eksik etmeyen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN BU ÖDÜLÜ HERKES İÇİN ALIYORUM'

Hall of Fame'e seçilen ilk Türk ünvanını elde ederek tarihi bir başarıyı elde etmesini değerlendiren Türkoğlu, "Evet, ben ilk olabilirim ama benim gibi ülkesini gururla temsil etmiş, Türk basketboluna uzun yıllar emek vermiş, eski ve aktif olarak gururla temsil edecek çok sayıda değerli arkadaşımız var. Ben bu ödülü herkes için alıyorum. Bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Bu süreçte bana desteği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu sorumluluğu layıkıyla taşıma gücünü bana Cenab-ı Allah verir. İnşallah bu süreçte biz de genç arkadaşlarımıza, bundan sonra gelecek arkadaşlara en iyi şekilde örnek olmaya devam ederiz" diye konuştu.

'AYDIN ABİ, GENÇ YAŞLARDA BENİ HER ZAMAN FARKLI BİR OYUNCU OLARAK YETİŞTİRMEK İSTEDİ'

Hidayet Türkoğlu, Berlin'de gerçekleştirilen Hall of Fame töreninde yaptığı konuşmada Aydın Örs'e özel olarak teşekkür etmesinin nedenini şöyle açıkladı:

"Sizin de bildiğiniz gibi ben Efes altyapısında yetiştim. Gerek kulüp olarak Tuncay Bey olsun, Efes zamanında ben çok değerli antrenörlerle çalıştım. Biliyorsunuz Ergin Hoca'yla ilk Final Four'a giden oyuncuların, o ekibin bir parçasıyım. Ama gerek kulüp olarak gerekse Aydın Abi, genç yaşlarda beni her zaman farklı bir oyuncu olarak yetiştirmek istedi ve doğal olarak onların bana vermiş olduğu o yatırımın sonunda ben gerçekten basketbol anlamında kendimi farklı bir noktada gördüm. O anlamda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum, o yüzden bu anlamda bana çok büyük emekleri var."

'STAN VAN GUNDY, DAHA İYİ BİR BASKETBOLCU OLMAMI SAĞLADIĞI İÇİN ONA TEŞEKKÜR ETTİM'

NBA'deki ilk takımı olan Sacramento Kings dışında San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers formaları giyen Türkoğlu, bu dönemde özellikle Stan Van Gundy'nin başantrenörü olduğu dönemde basketbol yeteneklerini daha rahat sergilemesini sağladığını dile getirdi. Türkoğlu, "NBA'de de çok değerli antrenörlerle çalıştım. Sacramento zamanı Rick Adelman olsun, Gregg Popovich olsun, hepsiyle çok değerli süreçlerim oldu. Ama Stan Van Gundy, basketbol olarak yeteneklerimi daha rahat sergileyebilmemi ve o anlamda da daha iyi bir basketbolcu olmamı sağladığı için ona teşekkür etmek istedim. Çünkü gerçekten kariyer olarak baktığınız zaman Orlando'daki zamanlarım, NBA'deki Hidayet olarak kendimi kanıtlamış ve başarılar elde etmiş, takımın önemli oyuncularından, sorumluluk alan bir Hidayet vardı. Antrenörümüzün, takım arkadaşlarımızın desteğiyle ben bu performansları sergilemiştim" dedi.