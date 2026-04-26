NBA’de Oklahoma City Thunder fişi çekmek üzere!

Giriş Tarihi: 26.04.2026 11:13 Son Güncelleme: 26.04.2026 11:21

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 121-109 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

AA Basketbol
Mortgage Matchup Center'da oynanan Batı Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçında Suns'a konuk olan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 42 sayı, 4 ribaunt, 8 asistlik performansının yardımıyla galip geldi.

Thunder'da Ajay Mitchell 15, Alex Caruso 13 ve Chet Holmgren 10 sayı kaydetti.

Suns'ta ise Dillon Brooks'un 33 ve Jalen Green'in 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

TIMBERWOLVES SERİYİ 3-1 YAPTI

Target Center'da Denver Nuggets'ı ağırlayan Minnesota Timberwolves, 112-96 kazanarak Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-1 üstünlük yakaladı.

Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 43, Naz Reid 17 ve Julius Randle 15 sayıyla oynadı. Dosunmu, 50 yıl önce 45 sayı atan Fred Brown'dan beri bir play-off maçında kenardan gelerek en çok sayı atan oyuncu oldu.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 24 sayı, 15 ribaunt, 9 asist ve Jamal Murray 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Öte yandan New York Knicks'in Atlanta Hawks'ı 114-98 yenerek seriyi 2-2'ye getirdiği play-off'larda Orlando Magic ise Detroit Pistons karşısında 113-105 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
