Trabzon, Aslan’ı yıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de Trabzonspor
, evinde üstün götürdüğü maçta Galatasaray MCT Technic'i 79-69 mağlup etti. Bordo-mavili takım, devreyi 43-32 önde geçerken üçüncü periyotta da fark 15 sayıya kadar yükseldi. Son çeyrekte Fırtına savunmada sağlam dururken Cimbom'un çabası yenilgiyi önleyemedi. Bordo-mavili takımda Marquise Reed 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
İki maç aranın ardından kazanan Trabzonspor, bu sezon 18. zaferini elde etti. Galatasaray MCT Technic ise 12. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.