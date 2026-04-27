Trabzon, Aslan’ı yıktı

Giriş Tarihi: 27.04.2026

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de Trabzonspor, evinde üstün götürdüğü maçta Galatasaray MCT Technic'i 79-69 mağlup etti. Bordo-mavili takım, devreyi 43-32 önde geçerken üçüncü periyotta da fark 15 sayıya kadar yükseldi. Son çeyrekte Fırtına savunmada sağlam dururken Cimbom'un çabası yenilgiyi önleyemedi. Bordo-mavili takımda Marquise Reed 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. İki maç aranın ardından kazanan Trabzonspor, bu sezon 18. zaferini elde etti. Galatasaray MCT Technic ise 12. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
