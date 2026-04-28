Galatasaray, Willi Cummings ile yolları ayırdı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Willi Cummings ile vedalaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan ve geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımımızın da önemli bir parçası olan Willi Cummings ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör