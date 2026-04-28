Galatasaray, Willi Cummings ile yolları ayırdı

Giriş Tarihi: 28.04.2026 19:40

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Willi Cummings ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan ve geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımımızın da önemli bir parçası olan Willi Cummings ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

