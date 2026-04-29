F.Bahçe’den Atina yolunda dev adım

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko ile 5. sıradaki Zalgiris Kaunas'ın play-off serisi dün başladı. Sarılacivertliler, evinde oynadığı maçta Litvanya ekibini 89-78 mağlup etmeyi başardı.Wade Baldwin 17, Talen Horton-Tucker 15 ve Nicolo Melli de 13 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.oynayacak. Üç galibiyete uzanan ekip, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan Final Four'a adını yazdıracak.