F.Bahçe’den Atina yolunda dev adım

EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko ile 5. sıradaki Zalgiris Kaunas'ın play-off serisi dün başladı. Sarılacivertliler, evinde oynadığı maçta Litvanya ekibini 89-78 mağlup etmeyi başardı. Tarık Biberovic 26 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu egale ederken,
Wade Baldwin 17, Talen Horton-Tucker 15 ve Nicolo Melli de 13 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Seride 1-0 öne geçen F.Bahçe, ikinci karşılaşmasını yarın saat 20.00'de yine sahasında
oynayacak. Üç galibiyete uzanan ekip, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan Final Four'a adını yazdıracak.