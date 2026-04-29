Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri FIBA Europe Cup'ta şampiyon Surne Bilbao Basket!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 23:53

FIBA Europe Cup'ta şampiyon Surne Bilbao Basket!

Surne Bilbao Basket, FIBA Europe Cup'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.

AA
FIBA Europe Cup’ta şampiyon Surne Bilbao Basket!
  • ABONE OL

FIBA Europe Cup finali rövanş maçında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket, sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u 89-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde tamamlayan taraf, 23-19'luk skorla PAOK oldu. İkinci periyotta hücumda daha etkili performans sergileyen ev sahibi takım, devre arasına 43-41 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 70-57 üstünlükle bitirdiği mücadeleyi 89-74 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 79-73 kaybeden Surne Bilbao Basket, rövanşta 15 sayı farkla galip gelerek FIBA Europe Cup'ta üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Ev sahibi ekipte Margiris Normantas, 17 sayıyla takımının en skoreri oldu. PAOK'ta ise Breein Tyree'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PAOK #FIBA EUROPE CUP #SURNE BİLBAO BASKET

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
FIBA Europe Cup'ta şampiyon Surne Bilbao Basket!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA