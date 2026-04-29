Giriş Tarihi: 29.04.2026 09:59

San Antonio Spurs, Batı Konferansı'nda yarı finalinde!

NBA Batı Konferansı play-off ilk turunda San Antonio Spurs konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 114-95 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

İHA
NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 114-95'lik skorla mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek yarı finale yükseldi.

San Antonio'da De'Aaron Fox 21 sayı, Julian Champagnie de 19 sayıyla oynarken, Victor Wembanyama 17 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı. Portland'da ise Deni Avdija 22 sayı, Jerami Grant da 12 sayı kaydetti.

2017 yılından sonra ilk kez yarı finale çıkan San Antonio, bu turda Timberwolves - Denver Nuggets eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

San Antonio Spurs (4): 114 - Portland Trail Blazers (1): 95

Doğu Konferansı

Boston Celtics (3): 97 - Philadelphia 76ers (2): 113
New York Knicks (3): 126 - Atlanta Hawks (2): 97

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
