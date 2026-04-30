Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 29. hafta başlıyor!

Haftanın açılış maçında Aliağa Petkimpor, saat 19.00'da ENKA Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.
Ligde bu hafta sonunda oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN derbisi, iki takımın Avrupa kupalarındaki mücadelelerinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 29. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 Aliağa Petkimpor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)
2 Mayıs Cumartesi:
13.00 Galatasaray MCT Technic-Glint Manisa Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)
18.00 Safiport Erokspor-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)
3 Mayıs Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
15.30 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)
18.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)