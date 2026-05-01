Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Real Madrid play-off serisini 2-0'a getirdi!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 00:27

Real Madrid play-off serisini 2-0'a getirdi!

Real Madrid, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Hapoel IBI Tel Aviv'i 102-75'lik skorla devirdi.

AA
Real Madrid play-off serisini 2-0’a getirdi!
EuroLeague play-off ikinci maçında İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 102-75 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-21 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına ise 42-40 geride girdi.

İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 73-62 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 102-75 kazandı.

İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Daniel Oturu'nun 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Real Madrid, 2-0 öne geçtiği serinin üçüncü karşılaşmasını, 5 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
Real Madrid play-off serisini 2-0'a getirdi!
