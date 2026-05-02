Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bursaspor, Erokspor'u deplasmanda yendi!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 23:03

Bursaspor, Erokspor'u deplasmanda yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Safiport Erokspor'u 83-82 yendi.

AA
Bursaspor, Erokspor’u deplasmanda yendi!
  • ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Safiport Erokspor'u 83-82'lik skorla yenmeyi başardı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Safiport Erokspor: Crawford 14, Simmons 4, Thurman 7, Egehan Arna 11, Love 20, Pangos 11, Galloway 4, Cornelie 7, Thomas Akyazılı, Ahmet Duverioğlu 4

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 7, Smith 13, King 5, Konontsuk, Nnoko 5, Childress 17, Delaurier 7, Yesukan Onar 2, Georges-Hunt 27

1. Periyot: 24-23

Devre: 49-49

3. Periyot: 68-65

Beş faulle çıkan: 33.08 Smith (Bursaspor Basketbol), 37.36 Simmons (Safiport Erokspor)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor, Erokspor'u deplasmanda yendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA