NBA’de Alperen Şengün’ün double double performansı yetmedi!

Batı Konferansı play-off serisinin 6. maçında Houston Rockets'ı bu sezonun en düşük skorunda tutmayı başaran Los Angeles Lakers, mücadeleyi 98-78 kazandı ve yarı finalde son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Rui Hachimura 21 sayı, Deandre Ayton 16 ribauntla maçı bitirdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Amen Thompson 18, Tari Eason 14 sayı kaydetti.

PISTONS 24 SAYIDAN DÖNDÜ

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, 6. maçta Orlando Magic'i 93-79 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. 24 sayılık farktan geri gelen Pistons'ta, Cade Cunningham 32 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik etti. Tobias Harris, 22 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Magic'te Paolo Banchero ve Desmond Bane, 17'şer sayılık performansla maçı tamamladı.

1 numaralı seri başını elemeye çok yaklaşan Magic, üst üste 23 şuttan yararlanamazken Pistons 35-5'lik seriyle geri döndü.

RAPTORS SERİYE TUTUNDU

Doğu Konferansı ilk turunda Cleveland Cavaliers'ı uzatmada 112-110 mağlup eden Toronto Raptors, seriyi 3-3 yaptı. Raptors'ta Scottie Barnes 25 sayı, 14 asist, RJ Barrett ve Ja'Kobe Walter 24'er sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

Cavaliers'ta Evan Mobley'nin 26 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell'in 24 sayılık çabası yarı finale çıkmaya yetmedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör