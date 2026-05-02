Giriş Tarihi: 2.05.2026

Potada dev derbi ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain, bugün karşılaşacaktı. Ancak derbinin, EuroLeague play-off takvimi nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Beko'nun, Beşiktaş Gain'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçı, EuroLeague play-off serisi takvimi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın güncel tarihi ilerleyen günlerde açıklanacaktır.''
