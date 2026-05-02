Potada dev derbi ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko
ile Beşiktaş Gain
, bugün karşılaşacaktı. Ancak derbinin, EuroLeague play-off takvimi nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Beko'nun, Beşiktaş Gain'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçı, EuroLeague play-off serisi takvimi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın güncel tarihi ilerleyen günlerde açıklanacaktır.''