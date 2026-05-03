Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol deplasmanından 98-87 galip ayrıldı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te 21 sayı üreten Roko Badzim maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket galibiyet sayısını 12'ye yükseltti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 25'inci kez mağlup oldu.

