NBA’de son çeyrek final eşleşmesi belli oldu!





SON ÇEYREK FİNALİST CLEVELAND OLDU

Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 4. sırada tamamlayan Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup etti. Seriyi 4-3 kazanan Cleveland, çeyrek finalde Detroit Pistons'un rakibi oldu. Cleveland'da Jarrett Allen 22 sayı, 18 ribaund ve 2 asist, Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund ve 1 asist, James Harden ise 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Toronto'da Scottie Barnes 24 sayı, 9 ribaund ve 6 asist, RJ Barrett ise 23 sayı, 4 ribaund ve 6 asist üretti ancak bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.

Çeyrek final eşleşmelerinde de 4 galibiyete ulaşan takımlar bir üst tura yükselecek.



Günün sonuçlarının ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

New York Knicks - Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers



