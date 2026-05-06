BCL Dörtlü Finali’nin basın toplantısı yapıldı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, 7-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İspanya'nın Badalona kentinde yaşanacak. Organizasyon öncesinde düzenlenen geleneksel basın toplantısında dört takımın başantrenörleri ve kaptanları açıklamalarda bulundu.

AEK BC Başantrenörü Dragan Sakota, "Eğer Unicaja gibi üst üste iki şampiyonluk kazanmış olsaydık, favori olduğumuzu söylerdim ama durum böyle değil. Dörtlü Final'de kimse favori olmak istemez. Unicaja çok büyük bir takım ancak geçen yıla göre küçük bir adım geride olduklarını, bizim de bir adım öne çıktığımızı düşünmek isterim. Bu aşamaya gelmek özel bir şey. Biz bu kupayı daha önce kazandık ve hiçbir kompleksimiz yok. Unicaja'yı uzun yıllardır takip ediyorum; çok büyük bir takım. Geçen yıldan bu yana onlara yaklaşmak için önemli adımlar attık" ifadelerini kullandı.

DIMITRIS FLIONIS: "KUPAYI KAZANMAK İÇİN DAHA HAZIRIZ"

AEK kaptanı Dimitris Flionis, "Bu yıl daha tecrübeliyiz. Takıma yeni oyuncular katıldı ve geçen sezondan kalanlarla birlikte takım olarak gelişim gösterdik. Kupayı kazanmak için daha hazırız. Bu seviyede kendi şehrinizin ve sahanızın dışında oynamak, üzerinde çok düşündüğümüz bir konu değil; önemli olan hazır olmak. Her yıl oyununuza yeni bir şey eklersiniz. En önemlisi bir temele sahip olmak; koçunuzla ve takım arkadaşlarınızla bu temel üzerine inşa etmektir. Her yıl sıfırdan başlamamak gerekir. Badalona'daki seri zorluydu ve gelişmemize çok yardımcı oldu. Şimdi daha büyük bir tecrübeye sahibiz" açıklamasını yaptı.

TXUS VIDORRETA: "BURAYA BÜYÜK BİR HEYECANLA GELİYORUZ"

La Laguna Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta, "Önceki yıllara göre daha iyi durumda geliyoruz. Sakat oyuncumuz yok ve maksimum heyecanla buradayız. Rakibimiz sezon boyunca çok iyi iş çıkardı. Kolay skor üretebilen, topu iyi paylaşan, hücumda birçok opsiyona sahip bir takım. Bizim performansımız zaman zaman inişli çıkışlı oldu ancak buraya büyük bir heyecanla geliyoruz. Yarın nasıl bir performans ortaya koyacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

MARCELINHO HUERTAS: "ELDE ETTİKLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

La Laguna Tenerife kaptanı Marcelinho Huertas, "Burada olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Mental olarak hazır olmanız gerekiyor. Herkes bizi yenmek istiyor ve her maçta hazır olmak zorundayız. Takım, kulüp ve Tenerife adası adına başardığımız her şeye çok değer veriyoruz. Son yıllarda elde ettiklerimizle gurur duyuyoruz. Umarım bir şampiyonluk daha kazanarak mirasımızı büyütebiliriz" diye konuştu.

GIEDRIUS ZIBENAS: "BURADA OLMAYI HAK ETTİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Rytas Vilnius Başantrenörü Giedrius Zibenas, "Bizim için burada olmak kulüp adına, hatta Litvanya basketbolu adına tarihi bir başarı. Harika takımlarla birlikte burada olmaktan mutluyuz. Biz yeni gelen tarafız ama bu seviyeye ait olduğumuzu ve burada olmayı hak ettiğimizi göstermek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

ARTURAS GUDAITIS: "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Rytas Vilnius kaptanı Arturas Gudaitis, "Sonuçta bu bir basketbol maçı. Tek bir maçı kazanmamız gerekiyor. Her şey olabilir. Kime karşı oynadığımızın farkındayız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu anda iyi durumdayız, birlikte antrenman yaptık ve herkes iyi görünüyor. Yarın göreceğiz" dedi.

IBON NAVARRO: "DÖRTLÜ FİNAL'DE DUYGULARI YÖNETMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Unicaja Başantrenörü Ibon Navarro, "Üst üste üçüncü şampiyonluk hala çok uzakta. AEK karşısında çok zorlu bir yarı finalimiz var. Dörtlü Final'de duyguları yönetmek çok önemli. Bu durumu daha önce yaşamış oyuncuların, yeni oyunculara tecrübelerini aktarması bizim için değerli olacak. Sonrasını düşünmek, yarı finalin önemini gözden kaçırmak olur. Burada olmanın mentalitesini ve heyecanını yeni oyunculara aktarmamız gerekiyor. AEK karşısındaki bu önemli maç için doğru motivasyon ve doğru aktivasyon seviyesini bulmalıyız" açıklamasında bulundu.

ALBERTO DIAZ: "HERKES AYNI HEDEFE ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Unicaja kaptanı Alberto Diaz, "İyi bir sezon geçirerek buraya geldik. Yeni oyuncularımız var ama aynı mentaliteye ve felsefeye sahibiz. Bizi yeniden buraya getiren temel de bu. AEK'in çok atletik ve yetenekli bir takım olduğunu herkes biliyor. Harika bir koçları var. Çok sayıda Yunan taraftar olacağını biliyoruz ve bu bir mücadele olacak. 40 dakika boyunca enerjimizi ve konsantrasyonumuzu korumalıyız. Bu yıl üzerimizde çok fazla baskı yok. Yeni oyuncularla yeni bir proje olduk. Yeni oyuncular bu deneyimi ilk kez yaşamanın heyecanına sahip, daha tecrübeli oyuncular ise bir şampiyonluk daha kazanmak istiyor. Ama herkes aynı hedefe odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'in ilk yarı finalinde 7 Mayıs Perşembe günü Rytas Vilnius ile La Laguna Tenerife karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Günün ikinci yarı finalinde ise son şampiyon Unicaja, AEK BC ile final bileti için mücadele edecek. Bu karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.

