Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için parkeye çıkacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'ta 5. sıradaki Zalgiris ile eşleşen Fenerbahçe Beko, seriye saha avantajıyla başladı.

Evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı ise 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki üçüncü karşılaşmadan 81-78 mağlubiyetle ayrıldı.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, yarın parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Zalgiris'in kazanması halinde ise Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.